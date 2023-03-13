Бабенцева (Лешина) Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенцева (Лешина) Ефимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лешинъ Филиппъ

Мать: Лешина Анастасия

Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Бабенцевъ Гордей

Рождение ребёнка
13.01.1905

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Бабенцевъ Николай

Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Бабенцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей

село Михайловское
Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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