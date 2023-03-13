Бабенцева (Лешина) Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Лешинъ Филиппъ
Мать: Лешина Анастасия
Бракосочетание
28.01.1898
Муж: Бабенцевъ Гордей
Рождение ребёнка
13.01.1905
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Бабенцевъ Николай
Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей
Рождение ребёнка
10.07.1912
Сын: Бабенцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей
село Михайловское
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бабенцевъ Гордей