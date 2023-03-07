Лешина (Чекалова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Чекалова) Анастасия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1849

Дата смерти

20.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849

Отец: Чекаловъ Тимофей

Мать: Чекалова Анисия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лешинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Лешинъ Сергей

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1874

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Бабенцева Ефимья

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
15.06.1880

Дочь: Башкатова Акулина

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1884

Дочь: Лешина Агафья

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федорова Акулина

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
18.05.1891

Сын: Лешинъ Леонтий

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1894

Сын: Лешинъ Порфирий

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешинъ Алексей

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкатова Екатерина

Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешинъ Филиппъ

Смерть
20.04.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ воспаленія прямой кишки
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