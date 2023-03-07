Лешина (Чекалова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения19.10.1849
Дата смерти20.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1849
Отец: Чекаловъ Тимофей
Мать: Чекалова Анисия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лешинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
07.09.1872
Сын: Лешинъ Сергей
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
26.06.1874
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
09.10.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Бабенцева Ефимья
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
15.06.1880
Дочь: Башкатова Акулина
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
?.02.1884
Дочь: Лешина Агафья
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Федорова Акулина
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.05.1891
Сын: Лешинъ Леонтий
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
21.02.1894
Сын: Лешинъ Порфирий
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешинъ Алексей
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкатова Екатерина
Отец ребёнка: Лешинъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешинъ Филиппъ
Смерть
20.04.1904
Причина смерти: Отъ воспаленія прямой кишки