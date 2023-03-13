Кулакова (Лешина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Лешина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лешинъ Филиппъ

Мать: Лешина Анастасия

Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Кулаковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1912

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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