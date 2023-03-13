Кулакова (Лешина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лешинъ Филиппъ
Мать: Лешина Анастасия
Бракосочетание
15.02.1910
Муж: Кулаковъ Андрей
Рождение ребёнка
05.12.1910
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей
Рождение ребёнка
08.10.1912
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кулаковъ Андрей