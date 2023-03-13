Федорова (Лешина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лешинъ Филиппъ
Мать: Лешина Анастасия
Бракосочетание
05.02.1903
Муж: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
12.11.1904
Сын: Кузьминъ Григорий
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
24.12.1906
Сын: Кузьминъ Константинъ
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
25.01.1913
Сын: Кузьминъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ
Рождение ребёнка
16.09.1915
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ