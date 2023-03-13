Федорова (Лешина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Лешина) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лешинъ Филиппъ

Мать: Лешина Анастасия

Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Кузьминъ Петръ

Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Кузьминъ Григорий

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Кузьминъ Константинъ

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1913

Сын: Кузьминъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1915

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кузьминъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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