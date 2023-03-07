Кузьминъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьминъ Петръ

Кузьминъ Петръ

avatar

Место рождения

Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Федоровъ Григорий

Мать: не указана

Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Федорова Акулина

Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Кузьминъ Григорий

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Кузьминъ Константинъ

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1913

Сын: Кузьминъ Иванъ

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1915

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Федорова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close