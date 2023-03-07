Кузьминъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Федоровъ Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1903
Жена: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
12.11.1904
Сын: Кузьминъ Григорий
Мать ребёнка: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
24.12.1906
Сын: Кузьминъ Константинъ
Мать ребёнка: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
25.01.1913
Сын: Кузьминъ Иванъ
Мать ребёнка: Федорова Акулина
Рождение ребёнка
16.09.1915
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Федорова Акулина