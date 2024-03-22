Башкатова (Лешина) Акулина
Место рождения
Дата рождения15.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880
Отец: Лешинъ Филиппъ
Мать: Лешина Анастасия
Бракосочетание
10.11.1899
Муж: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Башкатовъ Александръ
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
13.03.1903
Сын: Башкатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
26.01.1905
Сын: Башкатовъ Василий
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
19.01.1907
Сын: Башкатовъ Петръ
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
27.02.1909
Сын: Башкатовъ Василий
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
03.06.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Башкатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
22.12.1915
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий
Рождение ребёнка
25.09.1918
Сын: Башкатовъ Александръ
Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий