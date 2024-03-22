Башкатова (Лешина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатова (Лешина) Акулина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880

Отец: Лешинъ Филиппъ

Мать: Лешина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Башкатовъ Александръ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1903

Сын: Башкатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Башкатовъ Василий

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1907

Сын: Башкатовъ Петръ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1909

Сын: Башкатовъ Василий

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Башкатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Башкатовъ Константинъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Башкатовъ Александръ

Отец ребёнка: Башкатовъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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