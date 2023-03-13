Бабенцевъ Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабенцевъ Гордей

Бабенцевъ Гордей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бабенцевъ Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Бабенцева Ефимья

Рождение ребёнка
13.01.1905

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Бабенцевъ Николай

Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Бабенцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья

село Михайловское
Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close