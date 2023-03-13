Бабенцевъ Гордей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бабенцевъ Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Бабенцева Ефимья
Рождение ребёнка
13.01.1905
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Бабенцевъ Николай
Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья
Рождение ребёнка
10.07.1912
Сын: Бабенцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья
село Михайловское
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бабенцева Ефимья