Рогозин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Рогозин Григорий

Мать: (Рогозина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1882

Дочь: (Рогозина) Александра

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1882

Сын: Рогозин Александр

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Рождение ребёнка
31.01.1889

Дочь: (Рогозина) Анна

Мать ребёнка: (Рогозина) Анна

Смерть
Неизвестно

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