Рогозин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Рогозин Григорий
Мать: (Рогозина) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1882
Дочь: (Рогозина) Александра
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1882
Сын: Рогозин Александр
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Рождение ребёнка
31.01.1889
Дочь: (Рогозина) Анна
Мать ребёнка: (Рогозина) Анна
Смерть
Неизвестно