(Рогозина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1882

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1882

Сын: Рогозин Александр

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
31.01.1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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