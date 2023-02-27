(Рогозина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1882
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
18.04.1882
Сын: Рогозин Александр
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
31.01.1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно