(Рогозина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1889

Отец: Рогозин Пётр

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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