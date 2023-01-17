Михалева (Воденникова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Воденников Василий Иванович
Мать: Воденникова Арина
Бракосочетание
02.02.1849
Рождение ребёнка
14.04.1850
Дочь: Иванова Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1852
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1855
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1857
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Смерть
Неизвестно