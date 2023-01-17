Михалева (Воденникова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Воденникова) Мария Васильевна

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Место рождения

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Воденников Василий Иванович

Мать: Воденникова Арина

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
02.02.1849

Муж: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
14.04.1850

Дочь: Иванова Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.05.1852

Сын: Михалев Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
24.12.1855

Сын: Михалев Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
05.02.1857

Сын: Михалев Семен Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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