Михалев Семен Трофимович
Место рождения
Дата рождения05.02.1857
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1857
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Потапова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1910