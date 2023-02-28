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Михалев Семен Трофимович

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

05.02.1857

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1857

Отец: Михалев Трофим Федорович

Мать: Михалева Мария Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михалев Трофим Семенович

Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Михалев Абрам Семенович

Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Потапова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Михалева Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Александра Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1910
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