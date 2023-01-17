Михалева Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Потапова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно