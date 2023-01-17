Михалева Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева Александра Егоровна

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Место рождения

Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михалев Трофим Семенович

Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Михалев Абрам Семенович

Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Потапова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Михалев Семен Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Семен Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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