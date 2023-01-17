Воденникова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воденникова Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Воденников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Воденников Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Михалева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Филицата Васильевна

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Воденников Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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