Воденникова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Воденников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Воденников Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Михалева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Филицата Васильевна
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Воденников Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Воденников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно