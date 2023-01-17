Евгения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Соколов Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич
Смерть
1912