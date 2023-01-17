Евгения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Соколов Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Фёдор Артемевич

Отец ребёнка: Соколов Артемий Дмитриевич

Смерть
1912
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