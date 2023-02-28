Соколов Артемий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Соколов Дмитрий Платонович
Мать: Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Соколов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Евгения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Евгения Петрова
Смерть
1901