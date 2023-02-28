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Соколов Артемий Дмитриевич

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Соколов Дмитрий Платонович

Мать: Лукерья Михайловна

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Соколов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Евгения Петрова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Соколов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Фёдор Артемевич

Мать ребёнка: Евгения Петрова

Смерть
1901
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
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