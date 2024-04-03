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Дергунова Прасковья

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Дергунов Егор Никитич

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Дергунов Иван Никитич

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Дергунова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Дергунов Иван Никитич

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Дергунова Петр Никитич

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Дергунова Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Никита Максимович

Смерть
Неизвестно
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