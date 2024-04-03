Дергунова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Дергунова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Дергунова Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Дергунов Никита Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно