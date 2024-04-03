Дергунов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Дергунов Никита Максимович
Мать: Дергунова Прасковья
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Дергунов Арсентий Иванович
Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Дергунова Арина Ивановна
Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно