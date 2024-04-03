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Дергунов Иван Никитич

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Дергунов Никита Максимович

Мать: Дергунова Прасковья

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Дергунов Агап Иванович

Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Дергунов Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Дергунова Арина Ивановна

Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Дергунов Егор Иванович

Мать ребёнка: Дергунова Дарья Григорьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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