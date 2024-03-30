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Дергунова Дарья Григорьевна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Дергунов Агап Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Дергунов Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Дергунова Арина Ивановна

Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Дергунов Егор Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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