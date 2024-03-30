Дергунова Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Дергунов Арсентий Иванович
Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Дергунова Арина Ивановна
Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1859 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно