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Дергунов Егор Никитич

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Дергунов Никита Максимович

Мать: Дергунова Прасковья

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Дергунова Фёкла Егоровна

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Дергунова Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Дергунов Конон Егоров

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Дергунов Гаврило Егоров

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Дергунова Афросинья Егоровна

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Дергунова Марья Егоровна

Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Прасковья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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