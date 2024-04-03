Дергунов Егор Никитич
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Дергунов Никита Максимович
Мать: Дергунова Прасковья
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Дергунова Фёкла Егоровна
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Дергунова Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Дергунова Афросинья Егоровна
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Дергунова Марья Егоровна
Мать ребёнка: Дергунова Прасковья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно