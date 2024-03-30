Дергунова Прасковья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Дергунова Фёкла Егоровна
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Дергунова Аксинья Егоровна
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Дергунова Афросинья Егоровна
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Дергунова Марья Егоровна
Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно