Дергунова Прасковья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Прасковья Прокофьевна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Дергунова Фёкла Егоровна

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Дергунова Аксинья Егоровна

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Дергунов Конон Егоров

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Дергунов Гаврило Егоров

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Дергунова Афросинья Егоровна

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Дергунова Марья Егоровна

Отец ребёнка: Дергунов Егор Никитич

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Егор Никитич

Смерть
Неизвестно
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