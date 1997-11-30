Телелюева (Дубинкина) Евдокия Селивестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Дубинкина) Евдокия Селивестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1904

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904

Отец: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Мать: Дубинкина Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Евгений Иванович

Смерть
30.11.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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