Телелюева (Дубинкина) Евдокия Селивестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1904
Дата смерти30.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Евгений Иванович
Смерть
30.11.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область