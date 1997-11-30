Дубинкина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1881

Дата смерти

26.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Телелюева Евдокия Селивестровна

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Дубинкин Степан Селиверствович

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Дубинкин Иван Селиверствович

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Дубинкин Иван Селиверствович

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Мария Селивестровна

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Мария Селивестровна

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1913

Дочь: Бочкарёва Анна Селивестровна

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1919

Дочь: Валентина Селивестровна

Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Смерть
26.02.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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