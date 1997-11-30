Дубинкина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1881
Дата смерти26.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Телелюева Евдокия Селивестровна
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Дубинкин Степан Селиверствович
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Дубинкин Иван Селиверствович
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1909
Сын: Дубинкин Иван Селиверствович
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Мария Селивестровна
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Мария Селивестровна
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1913
Дочь: Бочкарёва Анна Селивестровна
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1919
Дочь: Валентина Селивестровна
Отец ребёнка: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Смерть
26.02.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область