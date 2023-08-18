Кумачёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумачёв Михаил

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Место рождения

г. Кемерово, д. Андреевка

Дата рождения

1922

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кумачёв Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумачёв Владимир

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумачёв Сергей

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумачёва Татьяна

Военная награда
Неизвестно
http://podvignaroda.ru/ Орден Отечественной войны 2 степени
Рождение ребёнка
?.04.1949

Сын: Кумачёв Юрий

Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна

Смерть
1988

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