Кумачёв Михаил
Место рожденияг. Кемерово, д. Андреевка
Дата рождения1922
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кумачёв Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумачёв Владимир
Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумачёв Сергей
Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кумачёва Татьяна
Военная награда
Неизвестно
http://podvignaroda.ru/ Орден Отечественной войны 2 степени
Рождение ребёнка
?.04.1949
Сын: Кумачёв Юрий
Мать ребёнка: Кумачёва Татьяна
Смерть
1988