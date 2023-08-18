Кумачёва Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКумачёва Татьяна

Кумачёва Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумачёв Владимир

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумачёв Сергей

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумачёв Михаил

Рождение ребёнка
?.04.1949

Сын: Кумачёв Юрий

Отец ребёнка: Кумачёв Михаил

Смерть
Неизвестно

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