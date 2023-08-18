Кумачёва Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумачёв Владимир
Отец ребёнка: Кумачёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумачёв Сергей
Отец ребёнка: Кумачёв Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кумачёв Михаил
Рождение ребёнка
?.04.1949
Сын: Кумачёв Юрий
Отец ребёнка: Кумачёв Михаил
Смерть
Неизвестно