Кумачёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумачёв Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кумачёв Михаил

Мать: Кумачёва Татьяна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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