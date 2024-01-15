Зайцева Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сидор Семёнов
Бракосочетание
26.01.1836
Муж: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
15.03.1837
Сын: Зайцев Яков Павлов
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин
Смерть
Неизвестно