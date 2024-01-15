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Зайцева Анна Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сидор Семёнов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1837

Сын: Зайцев Яков Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайцев Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зайцев Василий Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ильин

Смерть
Неизвестно
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