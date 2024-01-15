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Зайцев Павел Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Зайцев Илья Фролов

Мать: Архипова Зайцева Акулина

Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Зайцева Анна Сидорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1837

Сын: Зайцев Яков Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайцев Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зайцев Василий Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова

Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Зайцева Матрона Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Павла второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
23.04.1868

Дочь: Пелагия Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1868

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1869

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
14.10.1873

Сын: Зайцев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1876

Сын: Зайцев Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова

Смерть
30.03.1902
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