Зайцев Павел Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти30.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Зайцев Илья Фролов
Мать: Архипова Зайцева Акулина
Бракосочетание
26.01.1836
Жена: Зайцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
15.03.1837
Сын: Зайцев Яков Павлов
Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Зайцева Анна Сидорова
Бракосочетание
15.02.1867
у Павла второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
23.04.1868
Дочь: Пелагия Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
23.04.1868
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
11.10.1869
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
14.10.1873
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
?.01.1876
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Филиппова
Смерть
30.03.1902