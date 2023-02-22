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Зайцев Василий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Зайцев Павел Ильин

Мать: Зайцева Анна Сидорова

Бракосочетание
18.04.1876

Жена: Анна Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Зайцев Максим Васильев

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1883

Сын: Зайцев Семён Васильевич

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зайцев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайцев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
03.12.1893

Дочь: Агапья Васильева

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно