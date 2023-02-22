Зайцев Василий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Зайцев Павел Ильин
Мать: Зайцева Анна Сидорова
Бракосочетание
18.04.1876
Жена: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
10.08.1881
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
02.02.1883
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
03.12.1893
Дочь: Агапья Васильева
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Смерть
Неизвестно