Зайцев Тимофей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Зайцев Павел Ильин
Мать: Зайцева Анна Сидорова
Рождение ребёнка
18.12.1861
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
11.01.1867
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
14.01.1869
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
21.05.1876
Сын: Зайцев Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
08.08.1879
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова
Смерть
Неизвестно