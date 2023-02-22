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Зайцев Тимофей Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зайцев Павел Ильин

Мать: Зайцева Анна Сидорова

Рождение ребёнка
18.12.1861

Сын: Зайцев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Зайцев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1867

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1869

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1876

Сын: Зайцев Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1879

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Зайцева Марья Ионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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