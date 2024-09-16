Подолько Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти19.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Подолько Константин
Мать ребёнка: Подолько Клавдия
Рождение
1834
Отец: Подолько Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подолько Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подолько Дмитрий
Мать ребёнка: Подолько Клавдия
Упоминание
14.09.1869
Подписание общественного приговора о восстановлении статуса станицы Катаркульской
Смерть
19.11.1910