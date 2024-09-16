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Подолько Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

19.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801

Сын: Подолько Константин

Мать ребёнка: Подолько Клавдия

Рождение
1834

Отец: Подолько Илья

Мать: Подолько (Олейник) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подолько Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подолько Дмитрий

Мать ребёнка: Подолько Клавдия

Упоминание
14.09.1869
Подписание общественного приговора о восстановлении статуса станицы Катаркульской
Смерть
19.11.1910

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