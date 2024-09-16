Подолько (Олейник) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1791
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1791
Отец: Олейник Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подолько Илья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Подолько Савастьян
Отец ребёнка: Подолько Илья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Подолько Гаврила
Отец ребёнка: Подолько Илья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Подолько Алексей
Отец ребёнка: Подолько Илья
Смерть
1879