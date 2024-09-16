Подолько (Олейник) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолько (Олейник) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1791

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1791

Отец: Олейник Даниил

Мать: Олейник Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолько Илья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Подолько Савастьян

Отец ребёнка: Подолько Илья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Подолько Гаврила

Отец ребёнка: Подолько Илья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Подолько Алексей

Отец ребёнка: Подолько Илья

Смерть
1879

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