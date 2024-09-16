Подолько Савастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолько Савастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Подолько Илья

Мать: Подолько (Олейник) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подолько ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Подолько) Александра

Мать ребёнка: Подолько ?

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Подолько) Ульяна

Мать ребёнка: Подолько ?

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Подолько) Пелагея

Мать ребёнка: Подолько ?

Место жительства
1849
18 партия переселенцев, 1849 г. Саратовская губерния, Новоузенский уезд, Новотроицкая волость, деревня Верхний Плес Подолько Севастьян, 32 года; с ним 3 чел. муж. пола и 6 чел. жен. пола: Мужчины: ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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