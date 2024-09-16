Подолько Савастьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Подолько Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подолько ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Подолько) Александра
Мать ребёнка: Подолько ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Подолько) Ульяна
Мать ребёнка: Подолько ?
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Подолько) Пелагея
Мать ребёнка: Подолько ?
Место жительства
1849
18 партия переселенцев, 1849 г. Саратовская губерния, Новоузенский уезд, Новотроицкая волость, деревня Верхний Плес Подолько Севастьян, 32 года; с ним 3 чел. муж. пола и 6 чел. жен. пола: Мужчины: ... Показать все
Смерть
Неизвестно