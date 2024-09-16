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Подолько Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

26.07.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Подолько Федор

Мать: Подолько Домникия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подолько (Олейник) Агафья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Подолько Савастьян

Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Подолько Гаврила

Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Подолько Алексей

Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья

Место жительства
1837
Основание села Верхний Плёс
Смерть
26.07.1841

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