Подолько Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти26.07.1841
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Подолько Федор
Мать: Подолько Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Подолько Савастьян
Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Подолько Гаврила
Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Подолько Алексей
Мать ребёнка: Подолько (Олейник) Агафья
Место жительства
1837
Основание села Верхний Плёс
Смерть
26.07.1841