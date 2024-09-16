Подолько ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолько ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолько Савастьян

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Подолько) Александра

Отец ребёнка: Подолько Савастьян

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Подолько) Ульяна

Отец ребёнка: Подолько Савастьян

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Подолько) Пелагея

Отец ребёнка: Подолько Савастьян

Смерть
Неизвестно

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