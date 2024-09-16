Подолько ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подолько Савастьян
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Подолько) Александра
Отец ребёнка: Подолько Савастьян
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Подолько) Ульяна
Отец ребёнка: Подолько Савастьян
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Подолько) Пелагея
Отец ребёнка: Подолько Савастьян
Смерть
Неизвестно