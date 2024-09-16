Подолько Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолько Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолько Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подолько Дмитрий

Отец ребёнка: Подолько Алексей

Рождение ребёнка
1801

Сын: Подолько Константин

Отец ребёнка: Подолько Алексей

Смерть
Неизвестно

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