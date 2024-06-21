Денисов Иван Яковлевич 22.01.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1893

Дата смерти

25.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1893

Отец: Денисов Яков Матвеевич

Мать: Денисова Ксения Федотьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бакулина) София Фюрсановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
коммунист
Рождение ребёнка
14.09.1927

Сын: Денисов Сергей Иванович

Мать ребёнка: (Бакулина) София Фюрсановна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1936

Сын: Денисов Николай Иванович

Мать ребёнка: Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.10.1960
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Астма сердца
Похороны
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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