Денисов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1893
Дата смерти25.10.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1893
Отец: Денисов Яков Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коммунист
Рождение ребёнка
14.09.1927
Мать ребёнка: (Бакулина) София Фюрсановна
Рождение ребёнка
22.07.1936
Мать ребёнка: Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна
Смерть
25.10.1960
Причина смерти: Астма сердца
Похороны
Неизвестно