Денисов Николай Иванович 22.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Николай Иванович

Место рождения

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.07.1936

Дата смерти

06.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1961 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936

Отец: Денисов Иван Яковлевич

Мать: Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Хребтова (Денисова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.11.1994
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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