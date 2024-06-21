Денисов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.07.1936
Дата смерти06.11.1994
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Хребтова (Денисова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.1994
Похороны
Неизвестно