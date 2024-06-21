Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна

Место рождения

село Костино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Костино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1936

Сын: Денисов Николай Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлевич

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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