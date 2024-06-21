Денисова (Аллянничкова) Анастасия Петровна
Место рождениясело Костино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Костино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1936
Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлевич
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно