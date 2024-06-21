Денисов Сергей Иванович 14.09.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Сергей Иванович

Место рождения

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.09.1927

Дата смерти

25.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1927

Отец: Денисов Иван Яковлевич

Мать: (Бакулина) София Фюрсановна

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Клокова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Денисова (Клокова) Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова (Клокова) Надежда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Смерть
25.02.1989
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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