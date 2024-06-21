Денисов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1927
Дата смерти25.02.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова (Клокова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова (Клокова) Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Смерть
25.02.1989
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область