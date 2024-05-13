Климов Иван Самсонович 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Иван Самсонович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Климов Самсон Иванович

Мать: Климова Елена Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Акулина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Борис Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Климов Яков Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Климова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1845
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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