Климов Иван Самсонович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Климов Самсон Иванович
Мать: Климова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климов Яков Иванович
Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Климова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Климова Акулина Федоровна
Смерть
1845