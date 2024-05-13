Климова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климов Яков Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Климова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович
Смерть
Неизвестно