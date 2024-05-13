Климова Акулина Федоровна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Борис Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Климов Яков Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Климова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Климова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Самсонович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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