Климов Самсон Иванович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Самсон Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Климов Иван Петрович

Мать: Климова (Стародубцева) Евдокия Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Переверзева) Татьяна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Климов Василий Самсонович

Мать ребёнка: Климова (Переверзева) Татьяна Андреевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Климов Иван Самсонович

Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Климов Степан Самсонович

Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климов Петр Самсонович

Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1847
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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