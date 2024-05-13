Климов Самсон Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Климов Василий Самсонович
Мать ребёнка: Климова (Переверзева) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Климова Елена Ивановна
Смерть
1847