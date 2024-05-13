Климова Елена Ивановна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Самсон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Климов Иван Самсонович

Отец ребёнка: Климов Самсон Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Климов Степан Самсонович

Отец ребёнка: Климов Самсон Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климов Петр Самсонович

Отец ребёнка: Климов Самсон Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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