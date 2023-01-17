Патрашкина (Арестова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрашкина (Арестова) Пелагея Егоровна

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Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арестов Егор Иванович

Мать: Арестова Не известно Не известно

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
08.02.1913

Муж: Патрашкин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Патрашкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович

Матвеева Сельга
Рождение ребёнка
30.08.1921

Сын: Патрашкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович

Матвеева Сельга
Рождение ребёнка
09.04.1929

Дочь: Костина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович

Матвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет
Смерть
Неизвестно
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