Патрашкина (Арестова) Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1913
Рождение ребёнка
1914
Сын: Патрашкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович
Матвеева Сельга
Рождение ребёнка
30.08.1921
Сын: Патрашкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович
Матвеева Сельга
Рождение ребёнка
09.04.1929
Дочь: Костина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Патрашкин Михаил Степанович
Матвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет
Смерть
Неизвестно