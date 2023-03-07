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Арестов Егор Иванович

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Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арестов Иван

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрашкина Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Арестова Не известно Не известно

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Арестова Не известно Не известно

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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