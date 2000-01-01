Гусева (Арестова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арестов Егор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Воронкова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Михаил
Смерть
Неизвестно