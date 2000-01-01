Гусева (Арестова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Арестова) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арестов Егор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Воронкова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил

Смерть
Неизвестно
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