Токарева (Бойкова) Ефросинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Бойков Игнат Михайлович
Мать: Бойкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
08.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.
Дочь: Токарева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.
Дочь: Токарева Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич
Рождение ребёнка
19.02.1903 ст.
Сын: Токарев Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич
Рождение ребёнка
04.03.1905 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич
Смерть
Неизвестно