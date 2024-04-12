Токарева (Бойкова) Ефросинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Бойкова) Ефросинья Игнатьевна

Место рождения

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бойков Игнат Михайлович

Мать: Бойкова Евдокия Ивановна

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1895 ст.

Муж: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.

Дочь: Токарева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.

Дочь: Токарева Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.

Сын: Токарев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1903 ст.

Сын: Токарев Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1905 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Порфирьевич

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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