Бойков Игнат Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байков Михаил Никанорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Токарева Ефросинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Федосья Игнатовна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1886 ст.
Дочь: Александра Игнатовна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Дочь: Бойкова Елена Игнатовна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1890 ст.
Дочь: Бойкова Анна Игнатовна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.
Дочь: Нина Игнатовна
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Бойкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкова Евдокия Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Старший военный медицинский фельдшер
Смерть
Неизвестно