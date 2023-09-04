Бойкова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Токарева Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1878 ст.
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Федосья Игнатовна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1886 ст.
Дочь: Александра Игнатовна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Дочь: Бойкова Елена Игнатовна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1890 ст.
Дочь: Бойкова Анна Игнатовна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.
Дочь: Нина Игнатовна
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно