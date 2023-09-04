Бойкова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бойков Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Токарева Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1878 ст.

Сын: Бойков Илья Игнатович

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.

Дочь: Федосья Игнатовна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1886 ст.

Дочь: Александра Игнатовна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Дочь: Бойкова Елена Игнатовна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1890 ст.

Дочь: Бойкова Анна Игнатовна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1891 ст.

Сын: Бойков Яков Игнатович

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.

Дочь: Нина Игнатовна

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бойков Иван Игнатович

Отец ребёнка: Бойков Игнат Михайлович

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойков Игнат Михайлович

Смерть
Неизвестно
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